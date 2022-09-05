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Сотрудники акимата столицы перечислили однодневную зарплату в помощь пострадавшим костанайцам

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Сентября 2022, 14:45
Сотрудники акимата столицы перечислили однодневную зарплату в помощь пострадавшим костанайцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники акимата столицы перечислили однодневную заработную плату пострадавшим в пожаре в Костанайской области. Средства предназначены для ликвидации последствий ЧС и восстановления систем жизнеобеспечения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата г.Нур-Султана.

В столице работают пункты приема гуманитарной помощи, организованные партией «Amanat» (пр. Тауелсиздик, 3), городской Ассамблеей народа Казахстана (пр. Момышулы 24/9, + 7 702 481 20 38, +7 701 466 0345), неравнодушными горожанами и др.

Накануне партией «Amanat» для пострадавших и эвакуированных жителей Костанайской области было собрано 312 тонн гуманитарной помощи. Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства акимата столицы при содействии предпринимателей собрано еще порядка 4,5 тонн предметов первой необходимости. Первые партии гумпомощи уже отправлены из столицы. Помощь в сборе и развозке гумпомощи также оказывают волонтеры.


Астана   Костанайская область   Благотворительность   Акимат   Костанай  
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