Сотрудники акимата наказаны за коррупцию в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Два сотрудника акимата Тараза оштрафованы за коррупцию. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главный специалист аппарата акима г. Тараз Избасаров Ж.К. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу в сумме 2 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; главный специалист аппарата акима г. Тараз Суюнбеков А.А. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу 1,5 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи», - сказал Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве.

Кроме того, по его словам, администратор детского развлекательного центра «KIDS Park» Чилдебаев Б.М. (ст.367 ч.2 УК) приговорен к штрафу 6 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

«Избасаров и Суюнбеков подозревались в завладении путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору денежными средствами администратора развлекательного центра «KIDS Park» Чилдебаева Б.М. в общей сумме 200 тыс. тенге за беспрепятственную работу комплекса во время карантина и непринятие мер по привлечению к административной ответственности по факту нарушения карантинного режима. Чилдебаев подозревался в даче взятки в общей сумме 200 тыс. тенге указанным должностным лицам акимата г. Тараз», - заключил спикер.

Приговор не вступил в законную силу.