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Сотрудники акимата наказаны за коррупцию в Таразе

6 Августа 2021 16:46
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Сотрудники акимата наказаны за коррупцию в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Два сотрудника акимата Тараза оштрафованы за коррупцию. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Главный специалист аппарата акима г. Тараз Избасаров Ж.К. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу в сумме 2 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; главный специалист аппарата акима г. Тараз Суюнбеков А.А. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу 1,5 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи», - сказал Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве.

Кроме того, по его словам, администратор детского развлекательного центра «KIDS Park» Чилдебаев Б.М. (ст.367 ч.2 УК) приговорен к штрафу 6 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

«Избасаров и Суюнбеков подозревались в завладении путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору денежными средствами администратора развлекательного центра «KIDS Park» Чилдебаева Б.М. в общей сумме 200 тыс. тенге за беспрепятственную работу комплекса во время карантина и непринятие мер по привлечению к административной ответственности по факту нарушения карантинного режима. Чилдебаев подозревался в даче взятки в общей сумме 200 тыс. тенге указанным должностным лицам акимата г. Тараз», - заключил спикер.

Приговор не вступил в законную силу.


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#Алматинская область   #Коррупция   #Акимат   #МВД РК   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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