Сотрудники Агентства РК по делам госслужбы приняли участие в субботнике на территории триатлон парка «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 24 апреля 2021 года сотрудники Агентства РК по делам государственной службы совместно с сотрудниками Академии государственного управления при Президенте РК и АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» приняли участие в общегородском субботнике на территории триатлон парка «Астана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам госслужбы.

В мероприятии, прошедшем с соблюдением санитарных норм и с учетом эпидемиологической ситуации, приняли участие сотрудники, получившие вакцину от коронавирусной инфекции. Около 50 сотрудников сделали санитарную очистку территории, убрали мусор, посадили деревья, и таким образом, внесли свой вклад в благоустройство и озеленение города.

Участие горожан в такого рода мероприятиях очень важно и для города, и для самих участников субботника.

Ведь парк – это территория всеобщего пользования, где можно отдохнуть всей семьей.

И если поддерживать наш город в хорошем состоянии, проявлять заботу о природе, мы внесем вклад в здоровье будущих поколений.