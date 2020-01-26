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Сотрудники Агентства по противодействию коррупции приняли участие в челлендже #БiзБіргеміз

26 Января 2020 14:44
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Сотрудники Агентства по противодействию коррупции приняли участие в челлендже #БiзБіргеміз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Агентства по противодействию коррупции в рамках челленджа #БiзБіргеміз очистили дворовую территорию жилых домов, передает МИА «Казинформ».

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«Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции приняло челлендж от Верховного суда по уборке улиц города от снега. Сотрудники Агентства убрали территорию близлежащих домов, прилегающих к зданию Агентства. И этот челлендж мы передаем нашим коллегам из Министерства внутренних дел», – сообщил первый заместитель председателя Агентства Олжас Бектенов.

Напомним, после обильных снегопадов, последствия которых коммунальным службам пришлось устранять в круглосуточном режиме, столичная молодёжь организовала марафон по уборке снега, который поддержали по всей стране. Поддержку челленджу выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав его «уместной инициативой в Год волонтера».


Фото: www.facebook.com/anticorruption.kz


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Ключевые слова: Другие государственные органы,
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