Сотрудники Агентства по противодействию коррупции приняли участие в челлендже #БiзБіргеміз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Агентства по противодействию коррупции в рамках челленджа #БiзБіргеміз очистили дворовую территорию жилых домов, передает МИА «Казинформ».

«Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции приняло челлендж от Верховного суда по уборке улиц города от снега. Сотрудники Агентства убрали территорию близлежащих домов, прилегающих к зданию Агентства. И этот челлендж мы передаем нашим коллегам из Министерства внутренних дел», – сообщил первый заместитель председателя Агентства Олжас Бектенов.

Напомним, после обильных снегопадов, последствия которых коммунальным службам пришлось устранять в круглосуточном режиме, столичная молодёжь организовала марафон по уборке снега, который поддержали по всей стране. Поддержку челленджу выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав его «уместной инициативой в Год волонтера».

Фото: www.facebook.com/anticorruption.kz