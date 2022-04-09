Сотрудниками полиции стали представляться мошенники в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов предупредил жителей города о мошенниках, которые представляются сотрудниками полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу К. Таймерденова в сети Facebook.

Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил об участившихся случаях интернет-мошенничества и предупредил, что аферисты теперь обзванивают граждан, представляясь сотрудниками полиции.

«Уважаемые жители и гости города Алматы! Департамент полиции предупреждает об участившихся случаях интернет-мошенничеств. В частности, преступники действуют по следующей схеме:

Они звонят на мобильный телефон и представляются сотрудниками полиции, после чего поясняют, что, якобы, в настоящее время проводятся совместная отработка с Национальным банком РК, и просят оставаться на линии для переключения связи в сотрудником Национального банка.

Далее голос на том конце телефона поясняет, что по Вашей карте идут попытки несанкционированного перевода и для сбережения Ваших средств необходимо внести определенную сумму на Ваш банковский счет либо на счет третьих лиц.

Внимание! Запомните, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон.

В таких случаях вам необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка. Никому и не при каких обстоятельствах не передавайте данные о своей банковской карте, а также данные о своей личности», - резюмировал Канат Таймерденов.

Напомним, полиция Алматы сообщила о росте интернет-мошенничеств. Всего заблокировано 1,5 тысячи мошеннических ресурсов.