Сотрудниками полиции стали представляться мошенники в Алматы
Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил об участившихся случаях интернет-мошенничества и предупредил, что аферисты теперь обзванивают граждан, представляясь сотрудниками полиции.
«Уважаемые жители и гости города Алматы! Департамент полиции предупреждает об участившихся случаях интернет-мошенничеств. В частности, преступники действуют по следующей схеме:
Они звонят на мобильный телефон и представляются сотрудниками полиции, после чего поясняют, что, якобы, в настоящее время проводятся совместная отработка с Национальным банком РК, и просят оставаться на линии для переключения связи в сотрудником Национального банка.
Далее голос на том конце телефона поясняет, что по Вашей карте идут попытки несанкционированного перевода и для сбережения Ваших средств необходимо внести определенную сумму на Ваш банковский счет либо на счет третьих лиц.
Внимание! Запомните, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон.
В таких случаях вам необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка. Никому и не при каких обстоятельствах не передавайте данные о своей банковской карте, а также данные о своей личности», - резюмировал Канат Таймерденов.
Напомним, полиция Алматы сообщила о росте интернет-мошенничеств. Всего заблокировано 1,5 тысячи мошеннических ресурсов.