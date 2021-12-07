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Сотрудникам не хватает digital-навыков, считают 54% казахстанских работодателей

7 Декабря 2021 11:04
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Сотрудникам не хватает digital-навыков, считают 54% казахстанских работодателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания ANCOR провела в РК исследование о востребованности hard, soft и digital навыков, в котором приняли участие 198 руководителей и 1245 сотрудников, передает МИА «Казинформ».

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Данные показывают, что больше всего сотрудникам казахстанских компаний недостает цифровых навыков. В то же время 17% сотрудников сообщили, что digital skills в их профессии крайне важны. Кроме того, эксперты наблюдают рост потребности в цифровых компетенциях: они приближаются по важности к hard и soft skills. Также 63% сотрудников готовы инвестировать в развитие своих digital skills.

«Если мы говорим о digital skills и дефиците этих навыков у сотрудников, то для нас более ценно найти специалиста с цифровым мышлением, чем с готовыми знаниями. Например – наш сотрудник спустя 1,5 года работы в компании разработала чат-бота в Telegram для онлайн-адаптации новичков, не имея при этом никаких цифровых навыков в начале работы. Всему она научилась самостоятельно и бесплатно», - прокомментировала результаты исследования Оксана Бондаренко, HR Director компании Coca-Cola.

Лучшим решением проблемы несоответствия навыков сотрудников потребностям бизнеса большинство руководителей (62%) считают внутреннее обучение. Более 31% уверены, что хорошим решением является автоматизация процессов, а вот 7% руководителей видят выход в привлечении новых более квалифицированных специалистов извне. 96% компаний, принявших участие в опросе, проводят обучение собственных сотрудников. При этом 98% респондентов считают, что работодатель должен предоставлять возможность улучшать свои навыки за счет компании. А 81% работников рассматривают возможность обучения как важный фактор при выборе работодателя.

«Мы предоставляем мощную программу обучения наших сотрудников. У нас есть три направления, по которым мы развиваем наших сотрудников. Функциональные тренинги - необходимы для эффективного функционирования компании. Soft skills trainings - сфокусированы на коммуникативном обучении. И отдельным блоком представлены программы лидерства», - поделилась Оксана Бондаренко, HR Director компании Coca-Cola.

Самым предпочтительным форматом обучения 44% опрошенных сотрудников назвали офлайн-образование – специальные образовательные платформы. По результатам исследования видно, что в ближайшие несколько лет популярность образовательных площадок будет расти, а в ближайшем будущем их планируют использовать более 69% опрошенных.


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#Цифровой Казахстан   #Общество  
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