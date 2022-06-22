РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:39, 22 Июнь 2022 | GMT +6

    Сотрудникам ЦОНов повысят зарплаты на 50% в Казахстане

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил о повышении заработной платы сотрудников госкорпорации «Правительство для граждан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На самом деле мы в этом году на 50% будем повышать им (сотрудникам «Правительства для граждан» - прим. ред.) заработную плату. Это первое. Второе, у них есть определенная система мотивации. К примеру, один работник call-центра обработал 100 заявок, другой - 10 заявок. Тот, который 100 заявок обрабатывает в день, будет на 50%, а то и на 100% больше получать, чем другие», - сказал Багдат Мусин журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    Багдат Мусин не назвал размер средней зарплаты в ЦОНах, отметив, что есть большой разбег по конкретным категориям сотрудников.


    Теги:
    ЦОН Другие государственные органы МЦРИАП Правительство для граждан
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!