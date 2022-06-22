Сотрудникам ЦОНов повысят зарплаты на 50% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил о повышении заработной платы сотрудников госкорпорации «Правительство для граждан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле мы в этом году на 50% будем повышать им (сотрудникам «Правительства для граждан» - прим. ред.) заработную плату. Это первое. Второе, у них есть определенная система мотивации. К примеру, один работник call-центра обработал 100 заявок, другой - 10 заявок. Тот, который 100 заявок обрабатывает в день, будет на 50%, а то и на 100% больше получать, чем другие», - сказал Багдат Мусин журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Багдат Мусин не назвал размер средней зарплаты в ЦОНах, отметив, что есть большой разбег по конкретным категориям сотрудников.