Сотрудникам Центрального государственного музея вручили награды в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы министр культуры и спорта Даурен Абаев вручил сотрудникам Центрального государственного музея грамоты и благодарственные письма. Он поблагодарил работников музея за преданность своему делу, отвагу и готовность защищать национальное культурное и духовное достояние, рискуя собственной жизнью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта РК.
Также министр выразил признательность за спасенные жизни курсантов военных училищ, нашедших убежище в музее в день массовых беспорядков в Алматы.
«Вами гордится вся страна! Вы показали пример невероятной смелости и стойкости!», - добавил Д. Абаев.
Заместитель директора Бибигуль Дандыгараева музея, руководившая объектом в дни беспорядков и взявшая на себя функцию переговорщика с погромщиками, отметила, что исполняла свой гражданский и профессиональный долг.
«Я обратилась к ворвавшимся молодым ребятам с ломами и дубинками в руках, сказав, что это не акимат, это – музей, мы храним культурное наследие нашего народа. Если они все разрушат и сожгут, то мы потеряем свою историю. Сейчас, когда все спокойно, мне не надо ни славы, ни богатства, ни наград. Главное, чтобы наш музей был в целости и сохранности!», - призналась она.
Список награжденных сотрудников:
1.Бибигуль Дандыгараева – заместитель директора музея;
2.Саметова Анар Толеушаиховна – заместитель директора музея по финансовым и коммерческим вопросам;
3.Даутбаев Марат Бейсенгазиевич – главный инженер;
4.Толегенова Жазира Куанбековна – главный бухгалтер;
5.Амангельдиева Анар – руководитель отдела организации выставок и экспозиций;
6.Сакежанов Марат Блисбекович – руководитель отдела пневмо-насосных установок и санитарно-технической службы;
7.Алипиев Еролат Турсынович – руководитель отдела эксплуатации и обслуживания здания;
8.Коккозов Дуйсенбек Жаканович – руководитель отдела контрольно-измерительных приборов, автоматики и электротехнической службы;
9.Балай Санжар Бахытович – руководитель отдела обеспечения охраны здания и противопожарной защиты;
10.Кулмаганбетова Раушан Жакуповна – специалист-менеджер средней категории отдела эксплуатации и обслуживания здания.
Напомним, при массовых беспорядках в Алматы разбойники совершили нападение на центральный музей. В ходе нападения руководство и сотрудники смогли защитить музей. Они попросили мародеров не трогать ценные артефакты и постарались их успокоить. Так сотрудники несколько дней охраняли музей.
- Интеллектуальную игру среди молодежи организовали в Алматинской области
- Карантинные ограничения ослабили в Алматы
- Два человека погибли от отравления угарным газом в Алматинской области
- Рассылку казахстанцам о задолженности за электроэнергию прокомментировали в «Астанаэнергосбыт»
- Насколько опасен «омикрон»-штамм для людей с сердечными заболеваниями - ответ врача
- Аскар Умаров провел встречу с представителями «Internews Network» в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана