+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сотрудникам Центрального государственного музея вручили награды в Алматы

28 Января 2022 21:49
Поделиться:
Сотрудникам Центрального государственного музея вручили награды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы министр культуры и спорта Даурен Абаев вручил сотрудникам Центрального государственного музея грамоты и благодарственные письма. Он поблагодарил работников музея за преданность своему делу, отвагу и готовность защищать национальное культурное и духовное достояние, рискуя собственной жизнью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта РК.

Новости по теме
Меньше детских домов стало в Карагандинской области
Интеллектуальную игру среди молодежи организовали в Алматинской области Почти тысячу человек планируется направить на молодежную практику в Нур-Султане Достаточно ли продукции в стабфонде СКО

Также министр выразил признательность за спасенные жизни курсантов военных училищ, нашедших убежище в музее в день массовых беспорядков в Алматы.

«Вами гордится вся страна! Вы показали пример невероятной смелости и стойкости!», - добавил Д. Абаев.

Заместитель директора Бибигуль Дандыгараева музея, руководившая объектом в дни беспорядков и взявшая на себя функцию переговорщика с погромщиками, отметила, что исполняла свой гражданский и профессиональный долг.

«Я обратилась к ворвавшимся молодым ребятам с ломами и дубинками в руках, сказав, что это не акимат, это – музей, мы храним культурное наследие нашего народа. Если они все разрушат и сожгут, то мы потеряем свою историю. Сейчас, когда все спокойно, мне не надо ни славы, ни богатства, ни наград. Главное, чтобы наш музей был в целости и сохранности!», - призналась она.

Список награжденных сотрудников:

1.Бибигуль Дандыгараева – заместитель директора музея;

2.Саметова Анар Толеушаиховна – заместитель директора музея по финансовым и коммерческим вопросам;

3.Даутбаев Марат Бейсенгазиевич – главный инженер;

4.Толегенова Жазира Куанбековна – главный бухгалтер;

5.Амангельдиева Анар – руководитель отдела организации выставок и экспозиций;

6.Сакежанов Марат Блисбекович – руководитель отдела пневмо-насосных установок и санитарно-технической службы;

7.Алипиев Еролат Турсынович – руководитель отдела эксплуатации и обслуживания здания;

8.Коккозов Дуйсенбек Жаканович – руководитель отдела контрольно-измерительных приборов, автоматики и электротехнической службы;

9.Балай Санжар Бахытович – руководитель отдела обеспечения охраны здания и противопожарной защиты;

10.Кулмаганбетова Раушан Жакуповна – специалист-менеджер средней категории отдела эксплуатации и обслуживания здания.

Напомним, при массовых беспорядках в Алматы разбойники совершили нападение на центральный музей. В ходе нападения руководство и сотрудники смогли защитить музей. Они попросили мародеров не трогать ценные артефакты и постарались их успокоить. Так сотрудники несколько дней охраняли музей.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Культура   #Минкультуры   #Общество   #Даурен Абаев   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:
Новости по теме
Меньше детских домов стало в Карагандинской области
Интеллектуальную игру среди молодежи организовали в Алматинской области
Почти тысячу человек планируется направить на молодежную практику в Нур-Султане
Достаточно ли продукции в стабфонде СКО
Популярное
1 Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
2 Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
3 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
4 В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
5 Коррупция стала спусковым крючком январских потрясений – Президент Казахстана
6 Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
Читайте также
Насколько опасен «омикрон»-штамм для людей с сердечными заболеваниями - ответ врача
Аскар Умаров провел встречу с представителями «Internews Network» в Казахстане
Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
Коррупция стала спусковым крючком январских потрясений – Президент Казахстана
Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив