Сотрудникам Центрального государственного музея вручили награды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы министр культуры и спорта Даурен Абаев вручил сотрудникам Центрального государственного музея грамоты и благодарственные письма. Он поблагодарил работников музея за преданность своему делу, отвагу и готовность защищать национальное культурное и духовное достояние, рискуя собственной жизнью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта РК.

Также министр выразил признательность за спасенные жизни курсантов военных училищ, нашедших убежище в музее в день массовых беспорядков в Алматы.

«Вами гордится вся страна! Вы показали пример невероятной смелости и стойкости!», - добавил Д. Абаев.

Заместитель директора Бибигуль Дандыгараева музея, руководившая объектом в дни беспорядков и взявшая на себя функцию переговорщика с погромщиками, отметила, что исполняла свой гражданский и профессиональный долг.

«Я обратилась к ворвавшимся молодым ребятам с ломами и дубинками в руках, сказав, что это не акимат, это – музей, мы храним культурное наследие нашего народа. Если они все разрушат и сожгут, то мы потеряем свою историю. Сейчас, когда все спокойно, мне не надо ни славы, ни богатства, ни наград. Главное, чтобы наш музей был в целости и сохранности!», - призналась она.

Список награжденных сотрудников:

1.Бибигуль Дандыгараева – заместитель директора музея;

2.Саметова Анар Толеушаиховна – заместитель директора музея по финансовым и коммерческим вопросам;

3.Даутбаев Марат Бейсенгазиевич – главный инженер;

4.Толегенова Жазира Куанбековна – главный бухгалтер;

5.Амангельдиева Анар – руководитель отдела организации выставок и экспозиций;

6.Сакежанов Марат Блисбекович – руководитель отдела пневмо-насосных установок и санитарно-технической службы;

7.Алипиев Еролат Турсынович – руководитель отдела эксплуатации и обслуживания здания;

8.Коккозов Дуйсенбек Жаканович – руководитель отдела контрольно-измерительных приборов, автоматики и электротехнической службы;

9.Балай Санжар Бахытович – руководитель отдела обеспечения охраны здания и противопожарной защиты;

10.Кулмаганбетова Раушан Жакуповна – специалист-менеджер средней категории отдела эксплуатации и обслуживания здания.

Напомним, при массовых беспорядках в Алматы разбойники совершили нападение на центральный музей. В ходе нападения руководство и сотрудники смогли защитить музей. Они попросили мародеров не трогать ценные артефакты и постарались их успокоить. Так сотрудники несколько дней охраняли музей.