Сотрудникам «Астана Тазалық» повысят оклад

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С ноября текущего года сотрудникам «Астана Тазалық» поднимут оклад на 20%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима столицы Алтая Кульгинова в Instagram.

Аким столицы поздравил сотрудников «Астана Тазалық» с 14-летием компании.

«Наши коммунальщики работают и днём и ночью, в любую погоду: морозы, дождь, снег и жару. Благодаря их тяжелой и ответственной работе в городе поддерживается порядок и чистота. Сотрудники коммунальных служб работают над тем, чтобы создать более комфортные условия для горожан», - отметил Алтай Кульгинов.

Со своей стороны акимат, по его словам, работает над улучшением условий для работы: к примеру, за три года приобретено свыше 300 единиц спецтехники и оборудования, тем самым значительно обновлен и расширен автопарк.

«На системной основе повышаем оклад. К примеру, с ноября текущего года на 20% увеличим заработную плату дорожным рабочим и водителям (ранее оклад повышался также для других категорий). Ввели премиальные, в том числе на праздники. Но и этого недостаточно. Мы будем и дальше прикладывать все усилия для создания условий, в том числе повышать заработную плату сотрудникам коммунальных служб. Выражаю благодарность нашим коммунальщикам! Мы ценим ваш нелёгкий благородный труд», - сообщил аким.



