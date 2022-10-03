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    01:15, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Сотрудникам «Астана Тазалық» повысят оклад

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С ноября текущего года сотрудникам «Астана Тазалық» поднимут оклад на 20%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима столицы Алтая Кульгинова в Instagram.

    Аким столицы поздравил сотрудников «Астана Тазалық» с 14-летием компании.

    «Наши коммунальщики работают и днём и ночью, в любую погоду: морозы, дождь, снег и жару. Благодаря их тяжелой и ответственной работе в городе поддерживается порядок и чистота. Сотрудники коммунальных служб работают над тем, чтобы создать более комфортные условия для горожан», - отметил Алтай Кульгинов.

    Со своей стороны акимат, по его словам, работает над улучшением условий для работы: к примеру, за три года приобретено свыше 300 единиц спецтехники и оборудования, тем самым значительно обновлен и расширен автопарк.

    «На системной основе повышаем оклад. К примеру, с ноября текущего года на 20% увеличим заработную плату дорожным рабочим и водителям (ранее оклад повышался также для других категорий). Ввели премиальные, в том числе на праздники. Но и этого недостаточно. Мы будем и дальше прикладывать все усилия для создания условий, в том числе повышать заработную плату сотрудникам коммунальных служб. Выражаю благодарность нашим коммунальщикам! Мы ценим ваш нелёгкий благородный труд», - сообщил аким.




    Теги:
    Акимат Алтай Кульгинов Видео ЖКХ Астана Благоустройство
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