НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня работников средств массовой информации сотрудникам Агентства «Хабар» вручили ключи от квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Счастливых обладателей новых квартир поздравили первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев и министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

«Думаю, именно к той планке, которую будет задавать «Хабар», будут стремиться остальные телеканалы. Сегодняшнее событие является ярким свидетельством того, что «Хабар» не только информирует, но и заботится о своих кадрах», - сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК.

По словам министра информации и общественного развития Аиды Балаевой, очень символично, что ключи от квартир сотрудники Агентства получают в преддверии профессионального праздника.

«Мне отрадно разделить сегодня с вами это счастливое событие. Действительно, каждый человек мечтает быть здоровым, чтобы дети выросли в семье, где есть свой очаг, дом. Очень рада, что руководство Агентства предоставило такую уникальную возможность. Хочу пожелать каждой семье благополучия, счастья, пусть в жилом комплексе «Хабар» всегда будут прекрасные события. Это очень символично, что вы ключи от квартир получаете в преддверии профессионального праздника! Желаю вам творческих успехов и самореализации», - отметила Аида Балаева.

Примечательно, что новый жилой комплекс «Хабар» расположен в перспективном районе столицы. Это современный 10-этажный дом с подземным паркингом. Лучшие работники Агентства получили квартиры на условиях аренды с дальнейшим выкупом. Еще 200 сотрудникам представилась возможность приобрести жилье комфорт-класса на льготных условиях.

Председатель правления Агентства «Хабар» Ерлан Бекхожин признался, что очень счастлив, потому как удалось реализовать этот проект.

«Это очень радостное событие. Думаю, вы обратили внимание на слоган нашего мероприятия «Дом, где живет счастье». На самом деле для человека дом – не просто стены, это территория жизни, атмосфера уюта, это место, где растут дети. Мы счастливы, что нам удалось реализовать этот проект. Конечно же, хотелось бы поблагодарить строителей, которые за рекордные сроки построили дом», - сказал Ерлан Бекхожин.

По казахской традиции собравшимся на сегодняшнем празднике раздали шашу, после чего гости осмотрели квартиры. В преддверии профессионального праздника для сотрудников Агентства выступили звезды отечественной эстрады.

Выпускающий редактор программы «Итоги дня» телеканала «Хабар» Достык Бекбаев работает в Агентстве уже 9 лет. Сегодня он оказался в числе счастливых обладателей собственного жилья. Раньше он жил в пригороде, а теперь поселится с семьей в новой квартире.

«У нас четверо детей. Учитывая мой труд, преданность делу, руководство вручило ключи от квартиры. Очень рад. Благодарен руководству за предоставленную возможность. Квартира очень просторная, уютная. Мы сразу же заселились, даже не делали ремонт, потому что внутри было все чисто и красиво. Квартира хорошая – 80 кв. метров. Открывается замечательный вид на столицу», - добавил Достык Бекбаев.

С 2008 года работникам Агентства, нуждающимся в жилье, предоставлялись комнаты в служебном помещении. В 2017 году, в целях улучшения условий проживания, Агентство предоставило сотрудникам новое здание с улучшенными условиями.