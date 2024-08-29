Сотрудника учреждения УИС осудили за взятку в ЗКО

Сотрудника учреждения уголовно-исполнительной системы осудили в ЗКО, передает агентство Kazinform.

По материалам специальных мероприятий Антикоррупционной службой зарегистрировано досудебное расследование по ст. 366 ч.2 УК (Получение взятки).

— В ходе проведенных мероприятий при получении очередной взятки через посредника в сумме 15 тысяч тенге и за пронос трех мобильных телефонов с поличным задержан и. о. начальника режимного отдела одного из учреждений. Кроме того, установлены и зафиксированы факты проноса сотрудником учреждения запрещенных предметов марихуаны. Допрошенный по делу подозреваемый сотрудник учреждения дал признательные показания, — сообщили в прокуратуре.

Приговором Уральского городского суда от 16.07.2024 г. сотрудник учреждения осужден по ст. 366 ч.2 УК с назначением наказания в виде штрафа в тридцатикратном размере суммы взятки — 450 тысяч тенге. Этим же приговором были осуждены еще два лица к различным срокам лишения свободы.



Приговор вступил в законную силу.

