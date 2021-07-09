05:55, 09 Июль 2021 | GMT +6
Сотрудника ТОО убило током на работе в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В Павлодаре 38-летний работник ТОО погиб от удара электротоком, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Седьмого июля в 13:54 часов на территории одного из ТОО в городе Павлодаре 38-летний экструдерщик ТОО при выполнении работ в трансформаторе получил разряд электрического тока. В результате происшествия, от полученного разряда скончался на месте», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
В ведомстве добавили, что уже назначена экспертиза.