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    05:55, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Сотрудника ТОО убило током на работе в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В Павлодаре 38-летний работник ТОО погиб от удара электротоком, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Седьмого июля в 13:54 часов на территории одного из ТОО в городе Павлодаре 38-летний экструдерщик ТОО при выполнении работ в трансформаторе получил разряд электрического тока. В результате происшествия, от полученного разряда скончался на месте», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В ведомстве добавили, что уже назначена экспертиза.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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