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    15:36, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Сотрудника столичной налоговой подозревают в получении крупной взятки

    Коррупция
    Фото: Kazinform

    Антикоррупционной службой РК по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления был задержан руководитель отдела аудита НДС управления по администрированию косвенных налогов ДГД по г. Астана, передает  корреспондент агентства Kazinform.

    — Он получил взятку в сумме 3,6 млн тенге от субъекта предпринимательства за принятие положительного решения по возврату НДС в сумме 36 млн тенге, — сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве.

    По его словам, в ходе обыска по месту жительства подозреваемого было изъято 129,4 млн тенге, законность и обоснованность их происхождения проверяется.
    С санкции суда подозреваемый заключен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.

    Теги:
    Коррупция Минфин РК Борьба с коррупцией КГД Взятка Астана
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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