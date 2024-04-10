Сотрудника столичной налоговой подозревают в получении крупной взятки

Антикоррупционной службой РК по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления был задержан руководитель отдела аудита НДС управления по администрированию косвенных налогов ДГД по г. Астана, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Он получил взятку в сумме 3,6 млн тенге от субъекта предпринимательства за принятие положительного решения по возврату НДС в сумме 36 млн тенге, — сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве.

По его словам, в ходе обыска по месту жительства подозреваемого было изъято 129,4 млн тенге, законность и обоснованность их происхождения проверяется.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.