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Сотрудника Службы экономических расследований осудили за получение крупной взятки в ВКО

29 Октября 2019 12:51
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Сотрудника Службы экономических расследований осудили за получение крупной взятки в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудника Службы экономических расследований департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области осудили за получение взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

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3 февраля 2019 года департаментом КНБ по Восточно-Казахстанской области за вымогательство 50 тыс. долларов США у местного предпринимателя с поличным был задержан руководитель управления расследования правонарушений в налоговой и таможенной сферах СЭР ДГД по ВКО М. Абдрахманов.

По результатам расследования уголовного дела 13 августа 2019 года судом №2 г. Усть-Каменогорска М. Абдрахманов признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы по пункту 1 части 3 статьи 366 УК РК «Получение взятки».

3 октября 2019 года постановлением судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, сообщили в пресс-службе КНБ.

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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Коррупция, Минфин РК, КНБ РК,
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