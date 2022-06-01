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Сотрудника Рудненского детдома осудили за изнасилование воспитанницы
1 Июня 2022 11:50

Сотрудника Рудненского детдома осудили за изнасилование воспитанницы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам в Костанае был оглашен приговор экс-сотруднику Рудненского детского дома за изнасилование несовершеннолетней воспитанницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил судья Арман Кабенов, в ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал частично. Он заявил, что произошел один половой акт по обоюдному согласию. По остальным эпизодам обвинения подсудимый Т. свою вину не признал. Однако был установлен факт изнасилования, а также неоднократные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней воспитанницы.

«Окончательно назначить Т. наказание в виде лишения свободы сроком 23 года с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении УИС максимальной безопасности», - озвучил приговор судья. Также полностью удовлетворен гражданский иск. С осужденного будет взыскан 1 млн тенге в счет возмещения морального вреда.

Об изнасиловании стало известно после публикации правозащитницы Дины Тансари, в котором она обратилась к министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву. По ее данным, летом прошлого года был арестован сотрудник детского дома-интерната в Рудном за изнасилование воспитанницы.

Как сообщили в областном суде, осужденный за период с мая 2019 года по август 2021 года, работая в должности воспитателя Рудненского детского дома, совершил изнасилование, а также неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней воспитанницы детского дома.

«Вина подсудимого Т. в совершении преступлений, по которым он был предан суду, доказана, как по показаниям несовершеннолетней потерпевшей, так и со слов свидетелей и по материалам уголовного дела, в том числе заключениями судебных экспертиз и исследований»,- прокомментировали в областном суде.

Автор:
Корреспондент
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