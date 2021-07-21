Сотрудника районного отдела обороны осудили в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По обращениям граждан осужден сотрудник районного отдела обороны в Карагандинской области. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга в рамках проекта AntikorLive в сети YouTube руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Денис Шакенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За шесть месяцев текущего года в call-центр по телефону 1424 обратились 13 граждан, в прошлом году было 56 обращений. За период прошлого года нашим Департаментом зарегистрировано 4 уголовных дела по таким сообщениям, поступившим на телефоны доверия, из них 3 преступления – это мошенничество, хищение путем обмана или злоупотребления доверием, и 1 преступление по статье 366 Уголовного кодекса, это получение взятки», – сказал Д. Шакенов.

По его словам, из числа зарегистрированных дел одно было направленно по подследственности в органы внутренних дел, два дела было прекращено, одно дело завершено с направлением в суд. Дело, направленное в суд, было в отношении начальника службы мобилизационного планирования отдела по делам обороны Октябрьского района по факту требования денег в сумме 7 тысяч тенге за непривлечение к административной ответственности и ускоренную выдачу военного билета. Приговором военного суда Акмолинского гарнизона 28 августа 2020 года указанный сотрудник был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 190 Уголовного кодекса.

По словам Д. Шакенова, кроме общей заинтересованности граждан в противодействии коррупции, Постановлением Правительства предусмотрено материальное вознаграждение за сообщения о коррупционных правонарушениях.

«Поэтому призываю всех граждан нашей области обращаться к нам. Если будут факты коррупционных правонарушений, вместе будем противостоять этим негативным явлениям, которые, к сожалению, присутствуют», – отметил руководитель департамента.

Д. Шакенов также привел статистику по коррупционным правонарушениям в Карагандинской области. Департаментом за 12 месяцев прошлого года и 6 месяцев текущего года зарегистрировано 113 коррупционных преступлений, из которых завершено производством 78 уголовных дел, в том числе, с направлением в суд 60 уголовных дел. Прекращено по нереабилитирующим основаниям 18 уголовных дел. За этот период осуждены приговорами судов 32 лица, также вынесены постановления о прекращении уголовных дел по нереабилитирующим основаниям в отношении 24 лиц.