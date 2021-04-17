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Сотрудника прокуратуры задержали за крупную взятку в Жамбылской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
17 Апреля 2021, 14:32
Сотрудника прокуратуры задержали за крупную взятку в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудника прокуратуры Жамбылской области задержали за крупную взятку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

По информации ведомства, в рамках работы по пресечению коррупции в собственных рядах сотрудниками департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры совместно с департаментом Комитета национальной безопасности по Жамбылской области 16 апреля т.г. задержан сотрудник прокуратуры Байзакского района.

«Он подозревается в получении взятки в значительном размере. По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - говорится в сообщении пресс-службы.


Жамбылская область   Коррупция   Генпрокуратура  
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