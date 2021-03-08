Сотрудника полиции задержали по подозрению в убийстве в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае по подозрению в убийстве мужчины задержан сотрудник полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Убийство произошло сегодня около трёх ночи в Костанае по улице Тауелсиздик.

«Департаментом полиции Костанайской области начато досудебное расследование по части 1 статьи «Убийство» УК РК по факту конфликта между двумя мужчинами в возрасте 37 лет, в результате которого один выстрелил в другого из зарегистрированного ружья. От полученного ранения мужчина скончался. Подозреваемый задержан и арестован. Проводятся следственные действия», - прокомментировали в ведомстве.

На запрос СМИ в пресс-службе департамента полиции подтвердили, что подозреваемый - сотрудник полиции.

«В настоящее время проводится досудебное расследование, а также управлением собственной безопасности ДП начато служебное расследование», - добавили в пресс-службе.