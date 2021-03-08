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    14:35, 08 Март 2021 | GMT +6

    Сотрудника полиции задержали по подозрению в убийстве в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае по подозрению в убийстве мужчины задержан сотрудник полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    Убийство произошло сегодня около трёх ночи в Костанае по улице Тауелсиздик.

    «Департаментом полиции Костанайской области начато досудебное расследование по части 1 статьи «Убийство» УК РК по факту конфликта между двумя мужчинами в возрасте 37 лет, в результате которого один выстрелил в другого из зарегистрированного ружья. От полученного ранения мужчина скончался. Подозреваемый задержан и арестован. Проводятся следственные действия», - прокомментировали в ведомстве.

    На запрос СМИ в пресс-службе департамента полиции подтвердили, что подозреваемый - сотрудник полиции.

    «В настоящее время проводится досудебное расследование, а также управлением собственной безопасности ДП начато служебное расследование», - добавили в пресс-службе.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия, ЧС Костанайская область Борьба с преступностью Главная Общество Происшествия Правоохранительные органы
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