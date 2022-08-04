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Сотрудника полиции убили в Актау
4 Августа 2022 08:41

Сотрудника полиции убили в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейского насмерть зарезали в Актау. Трагедия произошла в ночь на 3 августа. В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что убитым оказался их сотрудник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Как сообщили очевидцы, в ночь со 2 на 3 августа в 17 микрорайоне сотрудник полиции получил ножевое ранение. Его доставили в больницу, где он скончался.

В департаменте полиции подтвердили данный факт.
В ведомстве сообщили, что в 03:50 в дежурную часть поступила информация, что из двора дома в 17 микрорайоне каретой скорой помощи был доставлен в Мангистаускую областную больницу 26-летний мужчина с ножевым ранением в области шеи. Не приходя в сознание, он скончался в реанимационном отделении.
Погибшим оказался сотрудник полиции, находящийся в отпуске.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 27-летний подозреваемый.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований ЕРДР) управления полиции Актау по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся расследование.






Фото: www.lada.kz

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