Сотрудника полиции осудили в Актюбинской области за сбыт психотропных веществ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области провозглашён приговор в отношении старшего сержанта полиции, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении, в целях сбыта, сбыте психотропных веществ и их аналогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Актюбинского областного суда.

В суде по делу установлено, что старший сержант полиции с целью сбыта незаконно хранил психотропное вещество в особо крупном размере, а также сбыл лицу за 120 000 тенге психотропное вещество «мефедрон», весом 10,22 грамма, в особо крупном размере.

Подсудимый свою вину в предъявленном обвинении не признал.

Санкция ст.297 ч.3 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.297 ч.3 п.3 УК (незаконном приобретении, хранении, в целях сбыта, сбыт психотропных веществ, их аналогов, совершенных в отношении психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.