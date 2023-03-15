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Сотрудника мечети ранили ножом в Астане

15 Марта 2023, 17:30
Сотрудника мечети ранили ножом в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нападение с ножом произошло в одной из мечетей столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-секретаря Духовного управления мусульман Казахстана Агабека Конарбайулы, в одной из столичных мечетей ножом ранили сотрудника.

По данному факту отделом полиции Сарыаркинского района начато досудебное расследование.

«Назначены все необходимые экспертизы. Подозреваемого задержали на месте преступления. Он водворен в изолятор временного содержания. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат», - сообщили в полиции.

В управлении общественного здравоохранения Астаны проинформировали, что 14 марта пострадавший бригадой скорой помощи был доставлен в многопрофильную городскую больницу №3 с множеством ножевых ранений в крайне тяжелом состоянии.

«В экстренном порядке проведено оперативное лечение. В настоящее время состояние больного остается крайне тяжелым, в динамике с улучшением, продолжается лечение в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. Лечение получает в полном объеме», - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения.


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