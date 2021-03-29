Сотрудника инспекции транспортного контроля осудили за коррупцию в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловском городском суде вынесли приговор в отношении руководителя отдела Инспекции транспортного контроля по Северо-Казахстанской области Руслана Магзумова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно материалам уголовного дела, в июле прошлого года чиновник попался на взятке в размере 500 тысяч тенге. Незаконное вознаграждение он получил от местного предпринимателя за беспрепятственный проезд грузовых автомобилей по территории области. В материалах дела идет речь о пяти большегрузах.

В приговоре суда сказано, что Магзумов встретился с предпринимателем и его помощником в их автомобиле возле кинотеатра «Ударник». Получил сверток с деньгами и номера машин, которые не нужно останавливать для проверки. Затем вернулся в свой автомобиль, положил деньги в бардачок. Негласная фотосъемка это подтвердила.

Поначалу и сам Магзумов не отрицал, что получил деньги и даже намеревался после обеда сам поехать в Антикоррупционную службу и рассказать об этом факте. С предпринимателем же встречался якобы для разъяснения законодательства. Магзумов некоторое время активно сотрудничал со следствием.

«В судебном заседании Р.Б. Магзумов в присутствии вновь избранного защитника позицию защиты изменил и заявил о своем несогласии с предъявленным ему обвинением, вследствие чего дело было возвращено прокурору, и по нему проведено досудебное расследование в полном объеме. В ходе расследования Р.Б. Магзумов, пользуясь своим правом, от дачи показаний отказался и о незаконных методах расследования ничего заявлял. В настоящем судебном разбирательстве Р.Б. Магзумов заявил о факте его принуждения к признательным показаниям, пояснив, что в момент его задержания, денежные средства ему были подкинуты, а ему предложено под страхом лишения свободы признать факт получения взятки. После этого его за руки вытащили из машины, и он признался в том, чего не совершал», - говорится в материалах дела.

Суд посчитал доводы Р. Магзумова о давлении на него голословными и необоснованными. В приговоре сказано, что «изменённая позиция защиты подсудимого, отрицавшего наличие у него умысла на взятку, указывает об отсутствии раскаяния в содеянном и свидетельствует о стойкой криминальной направленности его поведения до настоящего времени». В качестве смягчающего обстоятельства принято во внимание наличие у Магзумова малолетних детей.

Чиновника осудили на пять лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.