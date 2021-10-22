Сотрудника ЦОНа обвинил в избиении житель Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Житель Караганды обратился в полицию с заявлением о том, что на него напал сотрудник Центра обслуживания населения. Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 20 октября в Юго-Восточном ЦОНе города Караганды. 44-летний житель заявил в полицию о нападении на него и его мать, являющуюся инвалидом І группы, со стороны охранника центра обслуживания населения. Мужчина снял конфликт на свой мобильный телефон.

Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, заявление от жителя было принято и он был направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

«20 сентября в Юго-Восточный отдел полиции УП Караганды поступили заявления от 44-летнего мужчины и 66-летней женщины. Они просили принять меры в отношении сотрудника ЦОНа, который в здании ЦОНа в ходе возникшей ссоры нанес им телесные повреждения. Данные факты зарегистрированы в полиции. Заявителям выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, в госкорпорации «Правительство для граждан» заявили, что мужчина намеренно спровоцировал данный конфликт с сотрудником ЦОН. Как выяснилось, мужчина за день до этого происшествия приходил в центр за справкой о смерти родственника. Однако данный документ был отправлен обратно в госорган, так как он был готов 25 августа и никто за ним не пришел. Сотрудники ЦОН попросили клиента прийти на следующий день. К слову, в первый день мужчина так же отказался подтвердить свой статус Ashyq. Во второй раз ситуация снова повторилась, посетитель не хотел подтверждать свой статус в приложении.

«Клиент повышал голос, нецензурно выражался, провоцировал сотрудников ЦОН и снимал все на камеру смартфона. При повторном посещении 20 октября клиент снова отказался пройти проверку через приложение Ashyq. Он стал вести себя агрессивно, оскорблял нашего сотрудника, из-за чего и произошла потасовка. В данный момент идет разбирательство», - сообщили в «Правительстве для граждан».