8 Июня 2022 19:16

Сотрудника Антикора осудили на семь лет в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Подсудимый обещал потерпевшему помочь прекратить проверку в его отношении через руководство департамента Антикоррупционного ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор сотруднику департамента по противодействию коррупции Нурсултану Муятову. Он признан виновным по ч. 3 ст. 24 - п. 2 ч. 4, ст. 190 УК (Покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 367 УК (Подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере) и осужден на 7 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в апреле 2021 года подсудимому стало известно о ведущихся сотрудниками департамента оперативных мероприятиях в отношении руководителя одного из ТОО. Подсудимый, встретившись с потерпевшим, сообщил ему, что может помочь прекратить проверку в его отношении через руководство департамента. Он потребовал за это 30 млн тенге. 30 июня при повторной встрече сумма была снижена до 21 млн тенге. В тот же день при передаче денег был задержан сотрудниками антикоррупционной службы.

«Вина подсудимого в суде подтвердилась показаниями потерпевшего, свидетелей, перепиской в мессенджере WhatsАpp, аудио- и видеозаписями, результатами негласных следственных действий и заключениями экспертиз. Прокурор просил назначить Муятову наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы», - сообщили в пресс-службе суда.