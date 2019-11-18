Сотрудника акимата Тараза подозревают в получении взятки за помощь в получении АСП

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой совместно с ДКНБ Жамбылской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличен главный специалист отдела занятости и социальных программ акимата города Тараза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Он подозревается в получении взятки в сумме 199 500 тенге за оказание содействия в получении адресной социальной помощи.

Процессуальное задержание в отношении подозреваемого не применялос в связи с ходатайством подозреваемого и защитника об ускоренном досудебном расследовании и получением письменного обязательства о явке.

Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.