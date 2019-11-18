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Сотрудника акимата Тараза подозревают в получении взятки за помощь в получении АСП
18 Ноября 2019 13:51
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой совместно с ДКНБ Жамбылской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличен главный специалист отдела занятости и социальных программ акимата города Тараза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.
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Он подозревается в получении взятки в сумме 199 500 тенге за оказание содействия в получении адресной социальной помощи.
Процессуальное задержание в отношении подозреваемого не применялос в связи с ходатайством подозреваемого и защитника об ускоренном досудебном расследовании и получением письменного обязательства о явке.
Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.
Ключевые слова: Жамбылская область, Коррупция,
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