Сотрудника АФМ в Шымкенте осудили за разглашение государственных секретов

— Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент гражданин К. осужден по части 3 статьи 185 УК РК (незаконное разглашение государственных секретов) к 5 годам лишения свободы. Это преступление было квалифицировано как одно из наиболее серьезных, угрожающих безопасности государства. В ходе судебного разбирательства прокурор представил убедительные доказательства того, что сотрудник на протяжении года передавал секретные сведения третьим лицам, — говорится в сообщении.