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    17:20, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Сотрудника АФМ в Шымкенте осудили за разглашение государственных секретов

    АФМ
    Фото: АФМ

    Сотруднику финансовой разведки РК вынесли приговор за разглашение государственных секретов. Об этом сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры, передает агентство Kazinform.

    — Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент гражданин К. осужден по части 3 статьи 185 УК РК (незаконное разглашение государственных секретов) к 5 годам лишения свободы. Это преступление было квалифицировано как одно из наиболее серьезных, угрожающих безопасности государства. В ходе судебного разбирательства прокурор представил убедительные доказательства того, что сотрудник на протяжении года передавал секретные сведения третьим лицам, — говорится в сообщении.

    Приговор вступил законную силу.

    Теги:
    Шымкент АФМ Прокуратура
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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