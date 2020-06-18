Сотрудник железнодорожной охраны выкрал 75 мешков ценного концентрата в Риддере

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБАЛСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Оскемен-1 во время совершения преступления на территории железнодорожной станции Риддер, был задержан 33-летний житель Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

«Мужчина, являясь охранником Семейского филиала АО «Военизированная железнодорожная охрана» на станции Риддер, достоверно зная о том, что на железнодорожные пути выводятся грузовые полувагоны с грузом «флотационный концентрат», содержащим драгоценные металлы, принадлежащие ТОО «Казцинк», вступил в предварительный преступный сговор с группой лиц, с целью тайного хищения чужого имущества, с незаконным проникновением в хранилище», - рассказал заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Сарыкул Жоланов.

По его словам, похищен охраняемый груз - «флотационный концентрат» в количестве 75-ти мешков, общим весом 3251 кг 455 граммов, на общую сумму 4 927 355 тенге - что превышает 500 МРП и является крупным размером.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований ЛОП на ст. Оскемен-1 по ст. 24 ч.3 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 188 ч.3 п.1 (Кража, совершенная в крупном размере).

«В ходе проведения досудебного расследования вина задержанного была полностью доказана. Вещественные доказательства изъяты», - говорит полковник полиции.

«Приговором Восточно-Казахстанского областного суда мужчина был признан виновным в совершении умышленного тяжкого преступления и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года», - резюмировал С. Жоланов.



