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Сотрудник службы пробации погиб в ДТП с участием полицейского в ЗКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Сентября 2021, 06:22
Сотрудник службы пробации погиб в ДТП с участием полицейского в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицейский с различными травмами доставлен в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Авария произошла 18 сентября на автодороге Уральск-Кирсаново, недалеко от поселка Трекино. Как рассказал официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков, на трассе столкнулись автомашины марки Opel и «Лада Приора».

–Автомобиль Opel выехал на обгон, водитель не справился с рулевым управлением, и машина касательно столкнулась с «Приорой». В результате обе машины опрокинулись. В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения». В рамках расследования назначены ряд экспертиз. Выясняются причины происшествия. Другая информация в рамках ст.201 УПК РК не разглашается, - рассказал Болатбек Бельгибеков.

В результате аварии водитель «Лада Приора» от полученных травм скончался. Им оказался 27-летний сотрудник службы пробации №2 района Байтерек, лейтенант юстиции Думанбек Мулдашев. Как рассказали в пресс-службе ДУИС по ЗКО, мужчина на личном авто направлялся на работу в поселок Дарьинск.

– По дороге на обгон вышла вторая машина, которая допустила столкновение. За рулём другой автомашины была следователь Дарьинского РОВД. Думанбек Мулдашев в тяжёлом состоянии был доставлен в областную больницу, однако от полученных травм скончался не приходя в сознание, - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО.

У Думанбека Мулдашева осталась супруга и двухлетний сын. В органах работал с 2015 года.

Второй водитель, следователь Дарьинского РОВД с различными травмами доставлена в больницу.


Западно-Казахстанская область   ДТП   МВД РК  
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