Сотрудник прокуратуры найден мертвым в Павлодарской области

29-летний сотрудник прокуратуры Баянаульского района совершил самоубийство. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в надзорном органе, по факту смерти сотрудника прокуратуры Баянаульского района департаментом полиции проводится досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Доведение до самоубийства».

Иная информация пока не разглашается. Отметим, что сегодня также стало известно о том, что в Павлодаре покончила с собой студентка одного из местных вузов. По этому делу тоже ведется расследование по статье 105 Уголовного кодекса.