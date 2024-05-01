РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:25, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Сотрудник прокуратуры найден мертвым в Павлодарской области

    Прокуратура
    Фото: gov.kz

    29-летний сотрудник прокуратуры Баянаульского района совершил самоубийство. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в надзорном органе, по факту смерти сотрудника прокуратуры Баянаульского района департаментом полиции проводится досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Доведение до самоубийства».

    Иная информация пока не разглашается. Отметим, что сегодня также стало известно о том, что в Павлодаре покончила с собой студентка одного из местных вузов. По этому делу тоже ведется расследование по статье 105 Уголовного кодекса.

    Теги:
    Суицид Прокуратура Павлодарская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!