Сотрудник посольства завез коронавирус в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал положительный результат на COVID-19 у сотрудника внешнеполитического ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудник посольства Российской Федерации после прибытия международным авиарейсом в Нур-Султан сдал анализ методом ПЦР на COVID-19. По результатам лабораторных исследований у гражданина России выявлена коронавирусная инфекция», - сообщил Садвакас Байгабулов.

Он отметил, что в настоящее время сотрудник посольства Российской Федерации на 14-дневном карантине в столице.

«В своей анкете указал, что он гражданин РФ, место работы - МИД, пребывание - посольство Российской Федерации», - уточнил главный санврач на транспорте.

Ранее сообщалось, что в ВКО не допустили на авиарейс пассажира, позже у которого выявили коронавирус.