Сотрудник посольства завез коронавирус в Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал положительный результат на COVID-19 у сотрудника внешнеполитического ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сотрудник посольства Российской Федерации после прибытия международным авиарейсом в Нур-Султан сдал анализ методом ПЦР на COVID-19. По результатам лабораторных исследований у гражданина России выявлена коронавирусная инфекция», - сообщил Садвакас Байгабулов.
Он отметил, что в настоящее время сотрудник посольства Российской Федерации на 14-дневном карантине в столице.
«В своей анкете указал, что он гражданин РФ, место работы - МИД, пребывание - посольство Российской Федерации», - уточнил главный санврач на транспорте.
Ранее сообщалось, что в ВКО не допустили на авиарейс пассажира, позже у которого выявили коронавирус.
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