Сотрудник посольства Казахстана скончался в Египте - заявление МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудник посольства Казахстана скончался в Египте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

Отметим, информация о смерти сотрудника посольства появилась в казахстанских СМИ.

«МИД РК подтверждает информацию о смерти сотрудника Посольства РК в Египте Е. Жолдасова. В настоящее время прокуратура этой страны проводит необходимые следственные мероприятия. В этой связи, до появления официальной версии по итогам следствия просим воздержаться от различных интерпретаций и безосновательных версий относительно данной трагедии. Представители МИД направлены в Египет для участия в расследовании», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как уточнили в МИД РК, подробная информация будет предоставлена 18 декабря в ходе брифинга официального представителя ведомства.

«Министерство выражает искреннее соболезнование родным и близким Е. Жолдасова и окажет всю необходимую помощь семье дипломата», - заявили в МИД РК.