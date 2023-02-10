Сотрудник отряда МЧС РК Дмитрий Денисов снова спасает жизни в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудник оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Дмитрий Денисов на данный момент активно работает в Турции, спасая людей после разрушительного землетрясения. Число жертв от стихийного бедствия по последним данным увеличилось до 17 тысяч человек. На профессиональный опыт Дмитрия Денисова как никогда сейчас рассчитывают многие. Именно он 24 года назад был в составе отряда спасателей, работавших в Турции после крупного землетрясения вблизи города Измита. В МЧС рассказали о спасателе и о том, в каких еще в спасательных работах он участвовал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото из личного архива Дмитрия Денисова



Дмитрий Денисов - главный спасатель, специалист кинологического отделения Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Республики Казахстан. Он более 20 лет посвящает себя спасению человеческих жизней. Является спасателем международного класса.

Дмитрий Анатольевич работает в республиканском оперативно - спасательном отряде МЧС РК с 1998 года и неоднократно участвовал в аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий различных ЧС. На своем счету имеет около десяти спасенных жизней.

Фото из личного архива Дмитрия Денисова.

На данный момент он в составе казахстанского отряда спасателей находится в Турции, извлекая из-под завалов людей. Три дня назад казахстанские спасатели в количестве 41 человек по поручению Главы государства вылетели в Турцию для оказания помощи жителям страны.

Стоит отметить, что извлечение пострадавших, находящихся в глубине завала, требует много времени и может повлечь перемещение и осадку разрушенных конструкций. Старший группы казахстанских спасателей на объекте - Дмитрий Денисов.

Именно он среди других казахстанских спасателей в период с 19 по 27 августа 1999 года участвовал в ликвидации последствий и спасательных работах в очаге землетрясения в Турции.

Напомним, что известное как «измитское землетрясение» произошло вблизи турецкого города Измит в 90 километрах к югу от Стамбула. В результате стихийного бедствия согласно официальным данным тогда погибло свыше 17 тысяч человек.

Первые поисково-спасательные работы с участием казахстанцев в 1999 году в Турции. Фото: gov.kz

В 1999 году Дмитрий Денисов участвовал при ликвидации последствий селевого выброса на реке Малой Алматинки, выезжал па поисковые работы в горах при сложных высотно-метеорологических условиях, также участвовал при сложных климатических условиях в поисково-спасательных работах при сходе лавин.

Также 27-28 февраля 2019 года был участником ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в городе Таразе.

Фото: ©ЭК/Галина ВЫБОРНОВА

В прошлом году, 13 апреля 2022 года, принимал участие в поисково-спасательных работах, когда на пике Молодежный сошла лавина. В 17:05 минут кинологическим расчетом Дмитрия Денисова было обозначено место нахождения тела одного из погибших людей.

Фото:ДЧС Алматы

«Дмитрий Анатольевич имеет достаточный практический опыт работы и теоретическую подготовку. Регулярно работает над развитием своего кругозора, постоянно стремится к повышению профессионального уровня», - отмечают коллеги спасателя.

Руководство МЧС отмечает, что за время службы он зарекомендовал себя с положительной стороны, как добросовестный, исполнительный и инициативный сотрудник, грамотный специалист.

Фото из личного архива Дмитрия Денисова

«Свой опыт работы и знания Дмитрий Денисов передает молодым сотрудникам, правильно и грамотно организовывает деятельность подразделения по воспитательной работе, осуществляет мероприятия по формированию у сотрудников профессиональных навыков, сознательного отношения к исполнению служебных обязанностей», - отмечают сотрудники МЧС.

Главное фото: t.me/rescuekz