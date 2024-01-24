Сотрудник отдела образования в СКО совершил суицид после допроса

— В Северо-Казахстанской области у нас проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования. Появилась информация, о том, что его подчиненный присутствовал на допросе в Департаменте Антикоррупционной службы, и позже совершил суицид. Дело в том, что этот факт нам известен. В деле он действительно участвовал, но в качестве свидетеля, — сообщил на брифинге официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.