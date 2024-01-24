РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:15, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Сотрудник отдела образования в СКО совершил суицид после допроса

    суицид
    Фото: Freepik

    Подчиненный задержанного руководителя отдела образования в Северо-Казахстанской области покончил с собой после допроса в Антикоррупционной службе. В ведомстве прокомментировали инцидент, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В Северо-Казахстанской области у нас проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования. Появилась информация, о том, что его подчиненный присутствовал на допросе в Департаменте Антикоррупционной службы, и позже совершил суицид. Дело в том, что этот факт нам известен. В деле он действительно участвовал, но в качестве свидетеля, — сообщил на брифинге официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.

    По его словам, сотрудник отдела образования оказывал всяческое содействие следствию. Меры процессуального принуждения к нему не применялись.

    — Он свободно передвигался по территории области. На данный момент полиция проводит досудебное расследование по факту доведения до самоубийства, — добавил Арман Тлеукенов.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Самоубийство полиция Педагоги
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!