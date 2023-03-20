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Сотрудник МВД установил рекорд по буксировке боевого вертолета

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Марта 2023, 23:17
Сотрудник МВД установил рекорд по буксировке боевого вертолета Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На столичной авиабазе сотрудник военно-следственного департамента МВД Бауыржан Камалиев установил рекорд, протащив боевой вертолет МИ-17 на 15 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Это четвертый по счету официальный рекорд полицейского. Ранее он вытянул на 10 метров по рельсам два железнодорожных локомотива, сдвинул с места 42-тонный самолет Airbus и 10 внедорожников.

Бауыржан Камалиев признался, что накануне своего нового рекорда тренировался три месяца и на тренировках вертолет не всегда ему покорялся.

Спортсмена в области силового экстрима поздравили министр внутренних дел Марат Ахметжанов и министр обороны Руслан Жаксылыков. Также ему вручили специальный сертификат от имени Казахстанской книги рекордов.

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