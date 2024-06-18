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    12:37, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Сотрудник МЧС оказался на скамье подсудимых в Павлодаре

    судья
    Фото: pexels/Katrin Bolovtsova

    Руководитель одного из отделов МЧС следующие 3 года проведет в колонии из-за взятки. Павлодарский суд вынес ему приговор, передает корреспондент агентства Kazinform.

    За 1,4 миллиона тенге сотрудник помогал заводу проходить проверки по промбезопасности. И это была не «разовая акция».

    - С декабря 2021 года по ноябрь 2023 года подсудимый получил взятку в сумме 1 399 000 тенге от главного технического руководителя ТОО «KSP Steel». Взятка предназначалась за общее покровительство при проведении проверок в области промышленной безопасности. А также за непривлечение к административной ответственности за невыполнение требований постановлений и предписаний данного государственного органа, - сообщили в пресс-службе областного суда.

    Прокурор просил назначить три с половиной года колонии. Сотрудник МЧС вину признал и просил не лишать его свободы.

    Суд учел, что подсудимый раскаялся и ранее не судим. Но отягчающим обстоятельством стало нарушение им присяги государственного служащего.

    - С учетом этого Т. назначено наказание 3 года лишения свободы. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, - прокомментировали в суде.

    Отбывать наказание бывшему руководителю отдела Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Павлодарской области предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

    Теги:
    МЧС Судебный процесс Павлодар Суды Взятка Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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