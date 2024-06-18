Сотрудник МЧС оказался на скамье подсудимых в Павлодаре

Руководитель одного из отделов МЧС следующие 3 года проведет в колонии из-за взятки. Павлодарский суд вынес ему приговор, передает корреспондент агентства Kazinform.

За 1,4 миллиона тенге сотрудник помогал заводу проходить проверки по промбезопасности. И это была не «разовая акция».

- С декабря 2021 года по ноябрь 2023 года подсудимый получил взятку в сумме 1 399 000 тенге от главного технического руководителя ТОО «KSP Steel». Взятка предназначалась за общее покровительство при проведении проверок в области промышленной безопасности. А также за непривлечение к административной ответственности за невыполнение требований постановлений и предписаний данного государственного органа, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Прокурор просил назначить три с половиной года колонии. Сотрудник МЧС вину признал и просил не лишать его свободы.

Суд учел, что подсудимый раскаялся и ранее не судим. Но отягчающим обстоятельством стало нарушение им присяги государственного служащего.

- С учетом этого Т. назначено наказание 3 года лишения свободы. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, - прокомментировали в суде.

Отбывать наказание бывшему руководителю отдела Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Павлодарской области предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.