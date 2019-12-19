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вчера 22:17
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вчера 18:32
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вчера 18:05
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Сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы в центре Москвы
МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ – Как сообщалось, неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
В результате инцидента погиб один сотрудник ФСБ. Ранее в минздраве сообщили, что крайне тяжелые ранения получили еще два сотрудника спецслужбы.
Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается. В ФСБ сообщили, что он действовал в одиночку. Там также опровергли, что ему удалось проникнуть в здание спецслужбы.
Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой.
Движение для автомобилей на месте происшествия было перекрыто, автобусы двигались по измененным маршрутам.
Фото: ТАСС
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