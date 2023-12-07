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    08:28, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Сотрудник Европарламента пострадала в результате стрельбы в Брюсселе

    больница
    Фото: pixabay.com

    Помощница евродепутата от Швеции пострадала в результате стрельбы в Брюсселе в среду вечером, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Издание Politico уточняет, что раненная сотрудница Европарламента работала в Европейской народной партии.

    — Один из наших сотрудников был ранен в результате перестрелки в Брюсселе. Ужасно. В настоящее время пострадавшему оказывается помощь, ситуация не считается критической, — заявил депутат ЕНП Томаш Тобе в соцсети Х.

    Трагедию также прокомментировала Президент Европейского парламента Роберта Метсола.

    — Наши мысли о сотруднике Европарламента и других пострадавших в результате стрельбы сегодня вечером в Брюсселе. Желаю им всем скорейшего выздоровления. И я благодарна экстренным службам. Я разговаривала с членом парламента, у которого работает ассистент, и поговорю с пострадавшей, как только она поправится, сказала Роберта Метсола.

    Напомним, в среду в центре Брюсселя произошла стрельба, ранения получили четыре человека.

    Теги:
    Стрельба Бельгия Происшествия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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