Сотрудник Европарламента пострадала в результате стрельбы в Брюсселе

Издание Politico уточняет, что раненная сотрудница Европарламента работала в Европейской народной партии.

— Один из наших сотрудников был ранен в результате перестрелки в Брюсселе. Ужасно. В настоящее время пострадавшему оказывается помощь, ситуация не считается критической, — заявил депутат ЕНП Томаш Тобе в соцсети Х.

Трагедию также прокомментировала Президент Европейского парламента Роберта Метсола.

— Наши мысли о сотруднике Европарламента и других пострадавших в результате стрельбы сегодня вечером в Брюсселе. Желаю им всем скорейшего выздоровления. И я благодарна экстренным службам. Я разговаривала с членом парламента, у которого работает ассистент, и поговорю с пострадавшей, как только она поправится, сказала Роберта Метсола.