Сотрудник департамента полиции Туркестанской области подозревается в мошенничестве

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудник департамента полиции Туркестанской области майор подозревается в мошенничестве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту.

«Антикоррупционной службой по городу Шымкенту изобличен старший криминалист департамента полиции Туркестанской области майор полиции, который с использованием служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием гражданина завладел его денежными средствами под предлогом освобождения от уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Процессуальное задержание в отношении сотрудника полиции не производилось, в связи с полным признанием вины.



