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Сотрудник ДЧС ВКО стал чемпионом Казахстана по жекпе-жек
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске завершился чемпионат по жекпе-жек, в котором принимали участие 19 спортсменов. В весе 61 килограмм победителем стал Ерзат Сакабанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
«Многие дни тренировок, кропотливый труд помогли достичь такого результата. Я выкладывался полностью и работал в зале, не жалея сил», –отмечает Ерзат.
Ерзат Сакабанов работает водителем пожарной части №9 города Усть-Каменогорска ДЧС ВКО, носит звание сержанта гражданской защиты.
«Наше руководство всегда поддерживает спортсменов и идет нам навстречу, потому что понимают, как тяжело достаются победы», – подчеркивает спортсмен.
Это не единственная победа водителя пожарной машины, ранее, в декабре 2021 года Ерзат стал чемпионом мира на проходящих состязаниях в городе Алматы.
Жекпе-жек – это национальные бои без правил. Дословно переводится как «один на один». Для казахстанцев это вид спорта, история которого уходит в далекое прошлое.
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