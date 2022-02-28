Сотрудник ДЧС ВКО стал чемпионом Казахстана по жекпе-жек

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске завершился чемпионат по жекпе-жек, в котором принимали участие 19 спортсменов. В весе 61 килограмм победителем стал Ерзат Сакабанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«Многие дни тренировок, кропотливый труд помогли достичь такого результата. Я выкладывался полностью и работал в зале, не жалея сил», –отмечает Ерзат.

Ерзат Сакабанов работает водителем пожарной части №9 города Усть-Каменогорска ДЧС ВКО, носит звание сержанта гражданской защиты.

«Наше руководство всегда поддерживает спортсменов и идет нам навстречу, потому что понимают, как тяжело достаются победы», – подчеркивает спортсмен.

Это не единственная победа водителя пожарной машины, ранее, в декабре 2021 года Ерзат стал чемпионом мира на проходящих состязаниях в городе Алматы.

Жекпе-жек – это национальные бои без правил. Дословно переводится как «один на один». Для казахстанцев это вид спорта, история которого уходит в далекое прошлое.