Сотрудник Barclays Сenter: Димаш Кудайберген собрал такую же аудиторию, как Бейонсе

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В Нью-Йоркском Barclays Сenter проходят множество концертов круглый год.

В коридорах стены увешаны фотографиями звезд мировой величины, среди которых можно увидеть Бейонсе, Риану, ребят из Backstreet Boys, Алишу Кис, Coldplay, Элтона Джона и других именитых мировых артистов. Димаш — первый казахский певец, который выступил на этой сцене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Вот что рассказал один из сотрудников Barclays Center – Bryan Tucker (Брайан Тукер): «Я работаю здесь со дня открытия, с 2012 года, на протяжении 7 лет. Я видел все шоу мировых звезд, выступавших у нас. Они собирают многотысячную аудиторию. На последнем концерте Бейонсе было 18000 человек. Я слышал, что артист из Казахстана Димаш собирает здесь такую же аудиторию. Вообще, у нас впервые выступает певец из Казахстана. Значит, он действительно мировая звезда. О нем я слышал от бруклинских ребят. Они и многие другие говорили, что певец действительно крут. И это замечательно, что артист из Казахстана собрал такую же аудиторию, как американская звезда Бейонсе Ноулз».









Фото: dimashnews.com