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16.12.2019 18:53
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16.12.2019 18:36
Сотрудник Barclays Сenter: Димаш Кудайберген собрал такую же аудиторию, как Бейонсе
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В Нью-Йоркском Barclays Сenter проходят множество концертов круглый год.
В коридорах стены увешаны фотографиями звезд мировой величины, среди которых можно увидеть Бейонсе, Риану, ребят из Backstreet Boys, Алишу Кис, Coldplay, Элтона Джона и других именитых мировых артистов. Димаш — первый казахский певец, который выступил на этой сцене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.
Вот что рассказал один из сотрудников Barclays Center – Bryan Tucker (Брайан Тукер): «Я работаю здесь со дня открытия, с 2012 года, на протяжении 7 лет. Я видел все шоу мировых звезд, выступавших у нас. Они собирают многотысячную аудиторию. На последнем концерте Бейонсе было 18000 человек. Я слышал, что артист из Казахстана Димаш собирает здесь такую же аудиторию. Вообще, у нас впервые выступает певец из Казахстана. Значит, он действительно мировая звезда. О нем я слышал от бруклинских ребят. Они и многие другие говорили, что певец действительно крут. И это замечательно, что артист из Казахстана собрал такую же аудиторию, как американская звезда Бейонсе Ноулз».
Фото: dimashnews.com
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