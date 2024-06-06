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    20:09, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Сотрудник банка в Астане сорвал спецоперацию КНБ

    КНБ РК
    Фото: КНБ РК

    Межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал сотрудника банка виновным в воспрепятствовании досудебному расследованию, к срыву операции органов национальной безопасности, передает агентство Kazinform.

    Суд установил, что сотрудник банка Б., исполняя служебные обязанности, обнаружил в запросе на досудебное расследование данные своего знакомого и сообщил ему об этом.

    — Вследствие действий сотрудника Банка Б. допущен срыв специальной операции органов национальной безопасности, направленной на пресечение канала поставки огнестрельного оружия и боеприпасов в столицу, — говорится в сообщении суда.

    Суд признал вину Б. доказанной на основании свидетельских показаний и экспертиз. Несмотря на непризнание вины и просьбы защиты об оправдании, суд приговорил его к 1 году ограничения свободы с лишением права занимать должности в банковской сфере на тот же срок. Обстоятельством, смягчающим наказание, стало наличие у подсудимого малолетних детей.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Теги:
    Спецоперация Астана КНБ Банки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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