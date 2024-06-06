Сотрудник банка в Астане сорвал спецоперацию КНБ

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал сотрудника банка виновным в воспрепятствовании досудебному расследованию, к срыву операции органов национальной безопасности, передает агентство Kazinform.

Суд установил, что сотрудник банка Б., исполняя служебные обязанности, обнаружил в запросе на досудебное расследование данные своего знакомого и сообщил ему об этом.

— Вследствие действий сотрудника Банка Б. допущен срыв специальной операции органов национальной безопасности, направленной на пресечение канала поставки огнестрельного оружия и боеприпасов в столицу, — говорится в сообщении суда.

Суд признал вину Б. доказанной на основании свидетельских показаний и экспертиз. Несмотря на непризнание вины и просьбы защиты об оправдании, суд приговорил его к 1 году ограничения свободы с лишением права занимать должности в банковской сфере на тот же срок. Обстоятельством, смягчающим наказание, стало наличие у подсудимого малолетних детей.

Приговор не вступил в законную силу.