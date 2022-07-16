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Сотрудник банка похитил 6 млн тенге с депозита пенсионера в Нур-Султане
16 Июля 2022 12:22

Сотрудник банка похитил 6 млн тенге с депозита пенсионера в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 млн тенге похитил с депозита сотрудник банка у 71-летнего пенсионера в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

«С заявлением в полицию обратился житель столицы о том, что у него с депозита исчезли деньги. Пожилой человек пришел в банк, чтобы снять свои деньги с депозита, которые он положил еще в 2018 году и долгое время не пользовался ими. Но придя в банк, он обнаружил что на счету нет сбережений. Для разбирательств мужчина обратился в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УП Есильского района департамента полиции города Нур-Султана установлено, что к пропаже денег причастен сотрудник банка. Выяснилось, что банкир, имея доступ к счетам, перевел 6 млн тенге потерпевшего на счет своего друга, а затем обналичил их. Деньги он успел потратить на свои нужды. В течение суток полицейским удалось установить и задержать злоумышленника», - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

В отношении 23-летнего подозреваемого проводится досудебное расследование по статье «кража». Задержанный дал признательные показания. Выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.


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