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03.01.2020 23:23
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03.01.2020 22:00
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03.01.2020 21:21
Сотрудник банка обманул доверчивых актюбинцев на несколько миллионов тенге
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сотрудник одного из банков второго уровня из Актобе обвиняется в мошенничестве. Получив крупные суммы денег от доверчивых граждан, он затем обманул их, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
«Департамент полиции расследует уголовное дело по фактам мошенничества, совершенным работником одного из банков города Актобе. Мужчина под предлогом займа с последующим вознаграждением получил у своих коллег и знакомых различные суммы от 50 до 70 тысяч тенге. Затем он возвратил деньги с процентами. Завоевав у своих кредиторов определенную репутацию, он получил уже большие суммы, до нескольких миллионов тенге, однако в установленный срок деньги не вернул», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
8 жителей Актобе признаны в качестве потерпевших. Общая сумма ущерба составляет несколько миллионов тенге. Проводится расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество», подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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