+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -4 °С
USD 382.59 EUR 429.00
RUB 6.16 CNY 54.97
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сотрудник банка обманул доверчивых актюбинцев  на несколько миллионов тенге

4 Января 2020 18:00
Поделиться:
Сотрудник банка обманул доверчивых актюбинцев  на несколько миллионов тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сотрудник одного из банков второго уровня из Актобе обвиняется в мошенничестве. Получив крупные суммы денег от доверчивых граждан, он затем обманул их, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Новости по теме

Продукты за ложные денежные переводы приобретал акмолинец
Мошенник обещал «устроить» на работу в нефтяную компанию в Мангистауcкой области Обещав трудоустроить в нефтяную компанию, актюбинец обманул 7 человек В совершении более 40 эпизодов мошенничеств обвиняются жительницы Талдыкоргана

«Департамент полиции расследует уголовное дело по фактам мошенничества, совершенным работником одного из банков города Актобе. Мужчина под предлогом займа с последующим вознаграждением получил у своих коллег и знакомых различные суммы от 50 до 70 тысяч тенге. Затем он возвратил деньги с процентами. Завоевав у своих кредиторов определенную репутацию, он получил уже большие суммы, до нескольких миллионов тенге, однако в установленный срок деньги не вернул», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

8 жителей Актобе признаны в качестве потерпевших. Общая сумма ущерба составляет несколько миллионов тенге. Проводится расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество», подозреваемый находится под подпиской о невыезде.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив