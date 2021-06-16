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    05:55, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Сотрудник актауского автоЦОНа повесился в подсобке

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау сотрудник автоЦОНа повесился в подсобке. Происшествие случилось в минувшее воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    В пресс-службе филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Актау подтвердили факт суицида.

    Погибший являлся садовником автоЦОНа.
    По данным ведомства, мужчина повесился в подсобке, закрывшись изнутри.
    «Происшествие произошло во внерабочее время в воскресенье. О причинах суицида нам неизвестно. Приносим свои соболезнования семье погибшего», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мангистауская область
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