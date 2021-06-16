Сотрудник актауского автоЦОНа повесился в подсобке

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау сотрудник автоЦОНа повесился в подсобке. Происшествие случилось в минувшее воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

В пресс-службе филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Актау подтвердили факт суицида.

Погибший являлся садовником автоЦОНа.

По данным ведомства, мужчина повесился в подсобке, закрывшись изнутри.

«Происшествие произошло во внерабочее время в воскресенье. О причинах суицида нам неизвестно. Приносим свои соболезнования семье погибшего», - сообщили в пресс-службе ведомства.