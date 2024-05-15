РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:51, 15 Май 2024 | GMT +6

    Сотрудник акимата осужден за служебный подлог в Жамбылской области

    Сотрудник акимата осужден за служебный подлог в Жамбылской области
    Фото: прокуратура Жамбылской области

    Факт совершения служебного подлога должностным лицом при предоставлении земель выявила прокуратура Байзакского района Жамбылской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

    Установлено, что главный специалист отдела земельных отношений акимата района вносил ложные сведения в официальные документы, что позволило 4 физическим лицам незаконно получить 465 га арендной земли.

    Прокуратурой района зарегистрировано досудебное производство ч.1 ст.369 УК (служебный подлог).

    29.04.2024 года приговором районного суда главный специалист местного исполнительного органа осужден к 1 году 6 месяцам ограничению свободы с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе.

    Приговор суда в законную силу не вступил.

    По внесенному акту надзора незаконно выданные земельные участки полностью возвращены государству.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Криминал Жамбылская область Акимат Прокуратура
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!