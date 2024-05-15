Сотрудник акимата осужден за служебный подлог в Жамбылской области

Факт совершения служебного подлога должностным лицом при предоставлении земель выявила прокуратура Байзакского района Жамбылской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

Установлено, что главный специалист отдела земельных отношений акимата района вносил ложные сведения в официальные документы, что позволило 4 физическим лицам незаконно получить 465 га арендной земли.

Прокуратурой района зарегистрировано досудебное производство ч.1 ст.369 УК (служебный подлог).

29.04.2024 года приговором районного суда главный специалист местного исполнительного органа осужден к 1 году 6 месяцам ограничению свободы с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе.

Приговор суда в законную силу не вступил.

По внесенному акту надзора незаконно выданные земельные участки полностью возвращены государству.