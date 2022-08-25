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Сотрудницы Казпочты похитили 37 млн тенге в Западно-Казахстанской области
25 Августа 2022 16:39

Сотрудницы Казпочты похитили 37 млн тенге в Западно-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области выявлен факт хищение двумя работницами почтового отделения АО «Казпочта» на протяжении четырех лет сдаваемой выручки на расчетный счет одного из ТОО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего было похищено более 37 млн тенге.

«Кроме того, они же путем подделки расходных ордеров в период с 2013 по 2020 годы завладели средствами пенсионера в сумме более 1,2 млн тенге. Операторы осуждены к 7 годам лишения свободы. Им запрещено пожизненно занимать материально-ответственную должность в финансовых и государственных организациях», - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.


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