Сотрудницу полиции насмерть сбили на пешеходном переходе в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сотрудницу полиции насмерть сбил автомобиль в Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября в Карасуском районе.

«33-летний водитель автомобиля «LADA Granta» сбил сотрудницу полиции, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных тяжелых травм капитан полиции Светлана Исаева скончалась в больнице», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.

Выяснилось, что следователь возвращалась домой с работы. По данному факту начато служебное расследование. 33-летняя Светлана Исаева служила в органах полиции 6 лет.

Руководство полиции и личный состав выразили соболезнование семье погибшей.