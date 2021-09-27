Сотрудницу Департамента экологии осудили на три года в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде вынесли приговор сотруднице Департамента экологии. Она обвинялась в мошенничестве. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казбекбийский районный суд города Караганды огласил приговор по делу о мошенничестве в отношении главного специалиста РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области». Органами досудебного расследования сотрудница департамента обвинялась по ст.ст.24 ч.3 - 190 ч.3 п.п.1, 2 УК в совершении покушения на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, совершённое лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, сопряжённое с использованием своего служебного положения.

В результате проверки стало известно, что представительница Департамента экологии провела проверку одного предприятия, где выявила нарушения требований экологического законодательства, причинившие ущерб окружающей среде. Затем эколог совместно с техническим директором данного ТОО разработала план, как заработать на этом деньги. Таким образом, сотрудница департамента должна была в заключении указать максимальную сумму ущерба, нанесенного экологии товариществом, а впоследствии, под предлогом якобы возможности уменьшения суммы ущерба, уменьшить ее за вознаграждение в размере 10 миллионов тенге. С таким заявлением технический директор идет к учредителю компании. Однако руководство ТОО отказывается давать взятку, и обращается в правоохранительные органы. В итоге главный специалист департамента экологии и технический директор ТОО были задержаны на месте совершения преступления при получении денег.

Вина подсудимой доказана показаниями свидетелей, материалами негласных следственных действий, а также признательными показаниями.

В данном деле прокурор просил назначить обвиняемой 4 года лишения свободы. Но сторона защиты попросила более мягкий приговор.

Надо отметить, что согласно уголовному кодексу, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы до 7 лет.

При выборе наказания суд признал смягчающим вину обстоятельством - чистосердечное раскаяние и наличие малолетнего ребенка, которого воспитывает одна, а отягчающим обстоятельством - нарушение принятой присяги.

«Приговором суда К. осуждена к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до 5 (пяти) лет, но не более чем до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Осужденная также пожизненно лишена права работать на государственной службе. В отношении Ж. (технический директор ТОО, прим.автора) дело прекращено в связи со смертью», - сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда города Караганды.

Приговор суда не вступил в законную силу.