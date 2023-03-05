Сотрудничество в транзитно-транспортной сфере между Казахстаном и Латвией обсудили в Риге

РИГА. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Тимур Примбетов встретился с новым министром сообщения Латвийской Республики Янисом Витенбергсом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Тимур Примбетов поздравил собеседника с назначением на высокую должность и пожелал успехов в работе.

В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в транзитно-транспортной сфере, отметив приоритетное значение сотрудничества в этой области для обоих государств. Была подчеркнута необходимость более пристального внимания и сопровождения со стороны государственных органов и профильных ведомств значимых проектов в транзитно-транспортной сфере, в том числе в рамках действующих двусторонних административных механизмов: Казахстанско-латвийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Рабочей группы по транспорту и Смешанной автомобильной комиссии.

Стороны также рассмотрели совместные планы на этот год, включающие проведение ряда важных мероприятий и визитов. В частности, участие латвийской представительной делегации в Международном форуме Астана в начале июня, проведение в Латвии в этом же месяце регионального бизнес-форума с участием специалистов транспортной отрасли и деловых кругов из Казахстана и стран Центральной Азии.