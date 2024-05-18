Сотрудничество с Малайзией, либерализация экономики, торговый форум в Алматы: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе Казахстан часто упоминался на страницах зарубежных СМИ. Мировые издания цитировали слова Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во время официального приема в Астане Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагим. Иностранные агентства также писали о сотрудничестве Казахстана и Германии и Центральноазиатском торговом форуме. Подробный обзор мировой прессы о Казахстане, читайте в подборке агентства Kazinform.

Sinarharian: Малайзия и Казахстан договорились укреплять отношения и изучить возможности нового сотрудничества

Малайзийское агентство Sinarharian сообщает о том, что Малайзия и Казахстан договорились продолжать укреплять двусторонние отношения. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сказал, что соглашение было достигнуто во время его встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане 16 мая, после чего состоялась двусторонняя встреча делегаций стран.

Анвар Ибрагим отметил, что на встрече более широко обсуждалось сотрудничество между двумя странами, которое включает в себя различные секторы, такие как торговля, инвестиции, высшее образование и туризм.

- Мы с делегацией Малайзии присутствовали на официальной церемонии встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Акорде. После официального приема Касым-Жомарт Токаев и я провели встречу из четырех пунктов, чтобы обсудить важные вопросы, связанные с сотрудничеством между Малайзией и Казахстаном, а также затронули международные вопросы, представляющие взаимный интерес, - сказал Анвар Ибрагим.

Премьер-министр сообщил, что его и малайзийскую делегацию также пригласили на церемонию ужина, а президент Казахстана организовал экскурсию по территории вокруг Акорды.

Anadolu: Президент Казахстана выразил готовность развивать сотрудничество с Малайзией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил готовность развивать взаимодействие и сотрудничество с Малайзией во время визита Премьер-министра Анвара Ибрагим в Астану, пишет турецкое агентство Anadolu.

- Казахстан и Малайзию связывают давние узы дружбы и взаимного сотрудничества... Мы готовы приложить дополнительные усилия для продвижения нашего взаимодействия и сотрудничества во многих важных сферах, - процитировало заявление Токаева в ходе переговоров с Премьер-министром Малайзии агентство.

Издание отмечает, что Президент Казахстана подчеркнул, что визит малайзийского Премьер-министра придаст мощный импульс дальнейшему развитию отношений между Казахстаном и Малайзией. По его словам, «за последние 30 лет дипломатических отношений между двумя странами, сформировался прочный фундамент взаимовыгодного сотрудничества».

Deutsche Welle: Прямые инвестиции Германии в Казахстан достигли рекорда

Прямые инвестиции Германии в Казахстан в 2023 году достигли рекордного уровня в 712 млн евро, сообщает редакция Deutsche Welle. Такие данные озвучил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с делегацией Восточного комитета немецкой экономики. Инвестиционный показатель увеличился на 64% по сравнению с 2022-м годом, отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев особо выделил положительные тенденции в развитии торгово-экономических связей двух стран, а также растущий интерес немецких компаний к расширению присутствия в Казахстане. Председатель Восточного комитета Катрина Клаас-Мюльхойзер указала на значительный потенциал центральноазиатской республики, как важного партнера в достижении целей экономики Германии. ФРГ сегодня диверсифицирует внешнеторговые связи с целью повысить устойчивость цепочки поставок и производства.

Как отмечает Deutsche Welle, делегации обеих стран обсудили партнерство Берлина и Астаны в сырьевом, промышленном и технологическом секторах, а также вопросы продовольственной безопасности и сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Участники встречи отметили взаимную выгоду от сотрудничества по правилу «сырье в обмен на технологии».

Издание сообщает, что Восточный комитет немецкой экономики представляет интересы немецких компаний, работающих на рынках Восточной Европы и постсоветских стран, его задача – содействовать немецкому бизнесу в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Комитет оказывает своим членам помощь при реализации проектов, налаживании контактов и решении вопросов, связанных с выходом на рынок в том или ином регионе.

Eureporter: Казахстан принял указ о мерах по либерализации экономики

Агентство Eureporter пишет, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики. Документ направлен на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, снижения доли государства в экономике и снижения издержек бизнеса.

- Согласно указу, предусматривается: создание национального офиса приватизации при Агентстве РК по защите и развитию конкуренции. Данный офис будет отвечать за разработку стандартов для государственных активов, подлежащих приватизации, и составлению перечня этих активов. Кроме того, предпринимаются шаги по повышению автономности, качества и независимости корпоративного управления Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» и его дочерних компаний, а также по совершенствованию проводимых ими закупочных процедур, - говорится в статье.

Агентство также сообщает, что предусматривается ряд конкретных мер по развитию конкуренции на товарных рынках. Предложены меры по совершенствованию регуляторной политики и либерализации процедур открытия и ведения бизнеса. Так, планируется упростить и автоматизировать доступ потребителей к коммерческим услугам квазигосударственных организаций, процедурам получения технических условий и подключения к инженерным сетям.

- Президент Казахстана поручил обеспечить возможность использования проектов, соответствующих передовым международным стандартам для строительства объектов без обязательной разработки проектно-сметной документации по казахстанским стандартам, - пишет агентство.

Daryo: В 2023 году Казахстан достиг $7,7 млрд товарооборота со странами Центральной Азии

Товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии в 2023 году достиг $7,7 млрд, сообщает узбекское медиа Daryo. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на 13-м Центральноазиатском торговом форуме в Алматы. Он подчеркнул экономические выгоды от укрепления торговых связей в Центральной Азии, сославшись на вклад в экономический рост, создание рабочих мест и повышение уровня жизни в регионе. Вице-министр также сослался на Национальный обзор экспорта, оценивая усилия Казахстана по упрощению процедур торговли с момента вступления во Всемирную торговую организацию и прогресс в развитии безбумажной трансграничной торговли.

- Внешнеторговый оборот Казахстана со 131 страной в 2023 году достиг $139,8 млрд, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году. Это связано с упрощением торговых процедур, стимулирующим внешнеэкономическую активность, - цитирует Daryo Кайрата Торебаева.

В статье отмечается, что старший заместитель помощника администратора Азиатского бюро Агентства США по международному развитию (USAID) в Вашингтоне Зейна Салахи выразила благодарность за поддержку форума в продвижении торгового сотрудничества между странами Центральной Азии. Она подчеркнула роль форума в обеспечении стабильности и процветания, а также в укреплении связей между странами-участниками.

За прошедшие годы Центральноазиатский торговый форум способствовал подписанию контрактов на сумму более $32 млн и привлек более 10 000 представителей государственного и коммерческого секторов из 25 стран. В этом году мероприятие собрало более 300 представителей бизнеса и государственных учреждений из Азии, Европы, Ближнего Востока, Великобритании и США, пишет издание.